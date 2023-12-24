Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kaleidoskop 2023: Berbagai Masalah Medis Akibat Konflik Israel Palestina

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |01:00 WIB
Kaleidoskop 2023: Berbagai Masalah Medis Akibat Konflik Israel Palestina
Rumah sakit di Gaza. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

KONFLIK antara Israel dan Hamas kembali meletus pada 7 Oktober 2023. Kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi besar-besaran terhadap Israel di Jalur Gaza. Tak terima dengan perlakuan Hamas, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pun langsung melancarkan serangan balasan.

Alhasil perang antara kedua belah pihak pun meletus. Israel melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Jalur Gaza. Tak hanya rumah-rumah penduduk yang jadi target, sejumlah rumah sakit pun turut menjadi target penyerangan tentara Israel.

Tentunya serangan Israel ke fasilitas kesehatan di Jalur Gaza membawa masalah medis bagi warga Palestina. Ya, masyarakat Palestina yang menjadi korban kekejian tentara Israel bahkan tidak dapat memperoleh pengobatan yang layak.

Ibu Melahirkan Tanpa Anestesi

Di tengah peperangan yang semakin membabi buta, para ibu hamil di Palestina terus berjuang untuk tetap hidup. Mereka tidak hanya berusaha menyelamatkan dirinya saja. Namun harus memastikan calon bayinya juga bertahan hidup.

Perang Israel dan Palestina

Saat proses melahirkan tiba, wanita-wanita hamil Palestina bertarung nyawa karena sebagian dari mereka yang harus menjalani proses kelahiran dengan operasi caesar justru menjalaninya tanpa proses pembiusan.

Sedihnya lagi proses persalinan itu pun terkadang dilakukan seadanya. Seperti yang dialami Raneem Hejazi beberapa waktu lalu. Raneen Hejazi cuma bisa pasrah ketika tempat tinggalnya dibom oleh tentara Israel. Dalam kondisi hamil tua, Raneem Hejazi terjebak dalam reruntuhan bangunan.

Reruntuhan bangunan tersebut membuat anggota badannya terluka parah. Tangannya hancur, kakinya patah, hanya saja keajaiban masih menyertai karena dia dan janin yang ada dalam rahimnya masih bernapas.

Sesaat setelah berhasil diselamatkan dari reruntuhan, tim medis Palestina dari Nasser Hospital yang dipimpin dr Mohammad Qandeel langsung melakukan operasi caesar. Operasi perlu dilakukan secepat guna menyelamatkan Raneem Hejazi dan calon bayinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement