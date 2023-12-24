Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyebaran Covid-19 JN.1 Bertambah, Masyarakat Diminta Perketat Prokes dan Vaksinasi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:00 WIB
Penyebaran Covid-19 JN.1 Bertambah, Masyarakat Diminta Perketat Prokes dan Vaksinasi
Prokes Covid-19, (Foto: Freepik)
MENDEKATI perayaan Natal dan tahun baru 2024, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi mengatakan persebaran Covid-19 varian JN.1 di Indonesia masih terus bertambah. Tercatat hingga 19 Desember 2023 kasus varian ini disebut telah mencapai 41 kasus.

Dengan mayoritas pasien atau sekitar 39 persen yang terkonfirmasi tidak bergejala, dan 14 pasien lainnya yang bergejala mayoritas mengalami batuk, pilek, dan sakit tenggorokan.

Mengingat cukup banyak pasien positif yang tak bergejala, Menkes Budi mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan guna untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, serta segera melengkapi vaksinasi Covid-19.

“Masyarakat kalau sudah ada gejala, sebaiknya segera tes untuk mengetahui apakah Covid-19 atau flu biasa. Kalau positif Covid-19 tapi tidak bergejala sebaiknya istirahat saja,” kata Menkes Budi, dikutip dari siaran pers resmi Kemenkes, Minggu (24/12/2023)

“Kalau bergejala bisa ke Puskesmas untuk mendapatkan obat,” tambahnya.

Selain pasien tak bergejala, saat ini pasien positif Covid-19 juga ada yang sebagian disertai dengan komorbid seperti Penyakit Jantung Koroner (PJK), diabetes melitus, hipertensi, gangguan pernapasan berat atau Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) hingga gangguan imunologi.

