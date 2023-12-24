Menkes Budi: Kenaikan Covid-19 JN.1 Mayoritas Pasien Tanpa Gejala

MOMEN liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini kembali masyarakat Indonesia harus menghadapi kenaikan kasus infeksi Covid-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menemukan penyebaran Covid-19 jenis JN.1 kian bertambah.

Dari laporan yang didapat, tercatat hingga 19 Desember 2023 jumlah kasus mencapai 41 kasus. Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi menjelaskan dari 41 kasus yang ada, lima kasus konfirmasi ditemukan pada 6 hingga 23 November 2023 dengan dua kasus dari Jakarta Utara, satu kasus dari Jakarta Selatan, satu kasus dari Jakarta Timur, dan satu kasus dari Batam.

“Hasil sequence kita terhadap JN.1 ini naik, tadinya hanya satu persen di awal November menjadi 19 Persen di minggu ketiga November. Kemudian di awal Desember ini sudah 43 persen,” kata Menkes Budi, dikutip dari siaran pers resmi Kemenkes, Minggu (24/12/2023)

Diketahui dari data yang didapat dari hasil pemeriksaan Whole Genome Sequensing (WGS) pada 77 sampel, atau 43 persen dari 453 kasus konfirmasi Covid-19 pada sepanjang November sampai awal Desember 2023.