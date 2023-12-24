Simak, Cara Beli Tiket Masuk Taman Margasatwa Ragunan Berikut Harganya!

MEMASUKI musim libur panjang natal dan tahun baru (nataru), membuat sejumlah deretan tempat wisata mulai diserbu oleh pengunjung untuk menghabiskan waktu liburannya.

Tak terkecuali Taman Margasatwa Ragunan, yaitu sebagai salah satu tempat wisata yang menghadirkan berbagai satwa dengan lokasi strategis di ibu kota.

Dilansir dari website Taman Margasatwa Ragunan, tempat wisata ini buka setiap hari Selasa-Minggu, dengan jam operasional mulai dari pukul 07.00-16.00 WIB.

Berlokasi di Jalan Harsono RM No.1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tempat wisata ini memiliki harga tiket masuk yang ramah di kantong yakni untuk anak-anak Rp3.000 per orang sedangkan orang dewasa Rp4.000.

Anda dan keluarga sudah bisa menyaksikan berbagai jenis hewan yang ada di sana. Selain itu, tersedia juga tiket parkir kendaraan dengan jenis:

1. Sepeda Rp1.000 per hari

2. Sepeda motor dan kendaraan roda tiga Rp3.000 per hari

3. Mobil sedan atau minibus Rp6.000 per hari

4. Bus kecil, truk kecil, mobil box kecil, dan pick up besar Rp12.500 per hari

(Foto: MPI/Syifa Fauziah)

5. Bus besar, truk besar, dan mobil box besar Rp15.000 per hari.

Lebih lanjut, agar aktivitas rekreasi semakin menyenangkan adapun beberapa wahana atau fasilitas yang disediakan di sana untuk para pengunjung yaitu taman satwa anak Rp2.500 per satu kali keliling, perahu angsa Rp18.000 per satu kali keliling, Kereta keliling Rp10.000 per satu kali keliling, sepeda tunggal Rp10.000 per orang, dan sepeda ganda Rp15.000 per orang.

Lantas bagaimana cara membeli tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan? Anda bisa membeli tiket dengan cara online dan offline.

1. Cara online

a. Download aplikasi Taman Margasatwa Ragunan di Google Store

b. Pilih menu beli tiket lalu masuk ke halaman registrasi

c. Masuk ke akun Anda atau pilih daftar jika belum punya akun

d. Daftar akun dengan mengisi data diri, klik daftar, lalu kode OTP akan masuk via SMS

e. Masukkan enam digit kode OTP, lalu pilih kirim

f. Tampil menu utama, pilih beli tiket untuk membeli tiket masuk