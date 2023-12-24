Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Bistik Daging ala Restoran Fine Dining

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |04:18 WIB
Resep Makan Malam Bistik Daging ala Restoran Fine Dining
Resep Makan Malam Bistik Daging. (Foto: Instagram)
RESEP makan malam kali ini adalah bistik daging lezat yang bisa dinikmati bersama keluarga. Lezatnya daging dengan paduan rempah sangat cocok dinikmati bersama layaknya fine dining.

Resep bistik daging kali ini dibuat oleh Mama Lita MasterChef Indonesia season 5. Punya bumbu rempah dan tekstur daging yang empuk, dijamin akan membuat kita seperti berada di restoran mahal.

Mengutip akun Instagramnya @yulitamci5real, berikut resep bistik daging yang bisa kamu coba.

Bahan:

- 500 gram daging, rebus sampai matang dan potong sesuai selera

- Air secukupnya

Bumbu halus:

      
