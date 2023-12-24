Resep Makan Malam Bistik Daging ala Restoran Fine Dining

RESEP makan malam kali ini adalah bistik daging lezat yang bisa dinikmati bersama keluarga. Lezatnya daging dengan paduan rempah sangat cocok dinikmati bersama layaknya fine dining.

Resep bistik daging kali ini dibuat oleh Mama Lita MasterChef Indonesia season 5. Punya bumbu rempah dan tekstur daging yang empuk, dijamin akan membuat kita seperti berada di restoran mahal.

Mengutip akun Instagramnya @yulitamci5real, berikut resep bistik daging yang bisa kamu coba.

Bahan:

- 500 gram daging, rebus sampai matang dan potong sesuai selera

- Air secukupnya

Bumbu halus: