5 Camilan yang Cocok untuk Kumpul Keluarga Akhir Tahun, Salah Satunya Es Krim

LIMA camilan yang cocok untuk keluarga ini cocok dinikmati saat akhir tahun. Sebab, selain rasanya enak, harganya relatif murah.

Tak perlu khawatir tanggal tua. Sebab camilan hemat ini bisa didapatkan melalui toko online maupun offline. Berikut daftarnya.

Camilan yang Cocok untuk Kumpul Keluarga

Caffino Choco Hazelnut

Kopi dengan cita rasa nikmat ini bisa dibeli dengan harga terjangkau. Nikmatnya kopi dengan varian rasa krim nikmat membuat Caffino selalu dicari.

Oat Drink

Oat Drink adalah minuman lezat yang cocok untuk kumpul keluarga di akhir tahun. Selain itu, oat drink adalah minuman kesehatan yang berperan untuk mencegah diabetes.

Joyday Es Krim

Siapa yang tidak suka es krim? Ya, Joyday es krim adalah salah satu makanan lezat yang disukai keluarga. Lembutnya susu dan aneka rasa buat membuat es krim jadi hidangan akhir tahun yang pas.