Kaleidoskop 2023: Makanan Paling Tren di 2023, Cromboloni hingga Seblak Artis

PERKEMBANGAN pesat media sosial menghasilkan banyak konten-konten viral. Salah satunya adalah makanan-makanan yang tren sepanjang tahun 2023.

Makanan tren tersebut ramai diperbincangkan di berbagai linimasa media sosial, sehingga banyak masyarakat penasaran. Bahkan mereka rela antri berjam-jam untuk dapat mencicipi makanan tersebut.

BACA JUGA:

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum makanan-makanan yang tren, ngehits alias begitu populer di Indonesia pada tahun 2023, Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Kamis (28/12/2023)

1. Seblak Rafael: Seblak merupakan makanan khas Sunda yang menggunakan rempah kencur sebagai khasnya. Nah, tahun ini camilan ini dipopulerkan oleh Rafael Tan, personel SMASH yang kini mulai menekuni dunia konten kreator.

BACA JUGA:

Namun seblak yang dibuat oleh Rafael Tan ini cukup unik, sebab tidak menggunakan kuah yang selama ini populer. Tapi dibikin kering, dengan hanya bumbu yang dihaluskan di cobek lalu disiram minyak panas dan ditambahkan kerupuk yang sudah direbus.

(Foto: TikTok Rafael Tan)

Respon netizen ternyata luar biasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencoba resep Rafael Tan di rumah dan kini jadi ide berdagang dari banyak pedagang seblak.

2. Es krim Indomie: Pada April Mop 2023, produsen es krim membuat varian baru rasa Indomie. Es krim tersebut memiliki rasa seperti Indomie goreng dengan taburan bawang goreng diatasnya sebagai topping. Sejak varian es krim itu diluncurkan, tentu saja banyak netizen pun penasaran ingin tahu dan ingin mencicipinya.