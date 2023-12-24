Resep Sarapan Telur Dadar Tomat, Praktis Gak Pakai Ribet

RESEP sarapan hari ini adalah telur dadar tomat yang cocok bagi mereka yang memang sedang terburu-buru. Resep telur dadar tomat oleh Chef Devina ini pun bisa menjadi penyelamat hari.

Pasalnya, membuat sarapan ini memang tidak butuh waktu lama, dengan waktu kurang lebih lima menit maka hidangan sudah tersaji. Berikut resepnya seperti dilansir dari akun Instagram @devinahermawan.

Bahan:

2 butir telur

1 buah tomat merah

1 batang daun bawang

2 buah cabai rawit merah

1 sendok makan minyak

¼ sendok teh garam

¼ sendok teh kaldu jamur

⅛ sendok teh merica

Pelengkap:

1 sendok makan plain yogurt

1 sendok makan extra virgin olive oil

1 sendok teh perasan jeruk nipis

¼ sendok teh lada hitam