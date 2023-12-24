Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Telur Dadar Tomat, Praktis Gak Pakai Ribet

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |02:33 WIB
Resep Sarapan Telur Dadar Tomat, Praktis Gak Pakai Ribet
Resep Sarapan Telur Dadar Tomat. (Foto: Instagram)
RESEP sarapan hari ini adalah telur dadar tomat yang cocok bagi mereka yang memang sedang terburu-buru. Resep telur dadar tomat oleh Chef Devina ini pun bisa menjadi penyelamat hari.

Pasalnya, membuat sarapan ini memang tidak butuh waktu lama, dengan waktu kurang lebih lima menit maka hidangan sudah tersaji. Berikut resepnya seperti dilansir dari akun Instagram @devinahermawan.

Bahan:

2 butir telur

1 buah tomat merah

1 batang daun bawang

2 buah cabai rawit merah

1 sendok makan minyak

¼ sendok teh garam

¼ sendok teh kaldu jamur

⅛ sendok teh merica

Pelengkap:

1 sendok makan plain yogurt

1 sendok makan extra virgin olive oil

1 sendok teh perasan jeruk nipis

¼ sendok teh lada hitam

