Resep Sarapan Ayam Lemon dan Sup Jamur Salju

RESEP sarapan hari ini adalah sajian sup jamur salju dan ayam lemon yang cocok untuk dimakan bersama-sama. Sajian ini pun mudah dibuat dan tentu saja enak untuk dimakan di pagi hari.

Nah, berikut resep sajian sup jamur salju dan ayam lemon sebagaimana dikutip Okezone dari akun Instagram @doctordailykitchen>

Ayam Lemon

Bahan-bahan:

4 dada ayam fillet, potong dan balur dengan air perahan lemon

3 bawang putih, cincang halus

3 bawang merah, cincang halus

1/2 bawang bombay, iris memanjang

1 jeruk lemon, perah airnya dan saring, kemudian sisihkan

1/2 jeruk lemon, iris melintang

2 sendok makan madu

1 sendok makan saus tiram

1 gelas air

1 sendok makan tepung tapioka, larutkan

Biji wijen sangrai secukupnya

Minyak secukupnya

Bahan adonan basah:

3 sendok makan tepung terigu

2 sendok makan tepung beras

1 sendok makan tepung tapioka

1 telur

1/2 sendok teh garam

Air secukupnya

Bahan adonan kering:

3 sendok makan tepung terigu

2 sendok makan tepung beras

1 sendok makan tepung tapioka

1/2 sendok teh garam

Cara Membuat:

1. Campur semua bahan adonan basah hingga terbentuk adonan kental. Selanjutnya celupkan ayam dan gulingkan ke dalam adonan kering.

2. Goreng ayam yang sudah dilapisi tepung roti dalam minyak panas hingga berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan.

3. Panaskan minyak lalu masukkan bawang putih cincang dan bawang merah hingga kecoklatan. Kemudian tambahkan bawang bombay dan irisan lemon.

4. Tambahkan air, air jeruk lemon, madu, dan saus tiram. Setelah mendidih masukkan larutan tepung tapioka sedikit demi sedikit lalu aduk.

5. Jika adonan sudah mengental, masukkan ayam, aduk rata, angkat.

6． Ayam lemon sudah selesai.