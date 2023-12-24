Resep Sarapan Tumis Toge Tahu dan Tofu Udang Kukus

RESEP sarapan hari ini adalah tumis toge tahu dipadu dengan tofu udang kukus. Selain sehat dan bergizi, tentu saja makanan ini juga enak dan nikmat.

Membuat tumis toge tahu dan tofu udang kukus pun tidak lah sulit. Berikut resep dan caranya seperti dikutip Okezone dari akun Instagram @doctordailykitchen.

Tumis Toge Tahu

Bahan-bahan:

1 bungkus toge, buang ujungnya lalu cuci

2 buah tahu, iris kecil memanjang lalu goreng sampai kering

4 cabe keriting merah, iris serong tipis

2 bawang merah, iris tipis

2 bawang daun, potong memanjang

1 sdt garam

1 gelas air

Bumbu halus:

2 bawang putih

2 cabai domba merah

2 sendok makan minyak goreng

Cara Membuat:

1. Panaskan wajan lalu masukkan bumbu halus hingga berubah warna.

2. Tambahkan bawang merah, cabai dan tauge. Aduk hingga tauge layu.

3. Tambahkan air, tahu, garam, dan daun bawang. Rebus hingga air menyusut dan angkat.

4. Tahu goreng tauge sudah siap.