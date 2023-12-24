Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Sup Bunga Matahari, Cocok untuk Anak yang Susah Makan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |02:29 WIB
Resep Sarapan Sup Bunga Matahari, Cocok untuk Anak yang Susah Makan
Sup Bunga Matahari. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP sarapan kali ini adalah sup bunga Matahari yang cocok untuk anak Anda. Sarapan dengan sup memang bisa mengembalikan mood karena rasanya yang segar dan enak.

Nah, salah satu sup yang bisa Anda buat adalah sup bunga matahari. Bunga matahari memang memiliki gizi tinggi, selain itu mengonsumsi biji-bijan itu kaya akan serat, vitamin, vitamin B1, B3, dan B9 dan asam folat. Nah, berikut resep lengkapnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @ratih_kumalasari_86.

Bahan kulit:

3 butir telur ayam

Garam

Merica

Bahan ayam:

250 gram daging ayam

1 sendok makan saus tiram

3 siung bawang putih

1 sdt kaldu jamur/kaldu bubuk

3 sendok makan tepung tapioka

3 kotak es batu

Garam, Gula pasir dan Merica secukupnya

Bahan pelengkap:

Kacang polong secukupnya

1 buah wortel serut

Jagung pipil secukupnya

Jamur kuping secukupnya (rajang)

1 buah Sosis ayam

