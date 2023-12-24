Resep Sarapan Perkedel Kentang dan Cah Kapri Brokoli

RESEP sarapan kali ini adalah kombinasi makanan sehat kentang dan brokoli. Memang, banyak anak-anak tidak suka makan sayur karena rasanya. Tapi, coba deh membuat masakan yang menggugah selera sehingga anak-anak suka.

Membuatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu adonan kentang dan daging sebagai isiannya, dan bisa digabung bersama cah kapri brokoli. Nah, berikut resepnya, sebagaimana dikutip dari Instagram @tissacake.

Perkedel Udang

Bahan:

200 gram kentang, kukus, lumatkan

75 ml susu cair

1 butir telur, kocok lepas

100 gram udang, cincang kasar

10 ekor udang utuh, kupas kulitnya, sisakan ekornya

Bumbu :

6 siung bawang merah, haluskan

4 siung bawang putih, haluskan

Bubuk lada putih, secukupnya

1 sdt kaldu bubuk jamur non msg

Garam, secukupnya

Daun seledri, rajang halus, secukupnya

Bahan pencelup:

1 butir telur, kocok lepas

Bahan pembalur:

Tepung panir (panko/tepung roti)

Cara Membuat:

1. Campur semua bahan, setelah kalis bagi adonan menjadi 10 bola. Lalu masing-masing bola perkedel diisi dengan 1 ekor udang utuh yang sudah dikupas kulitnya. Sisakan ekor udang agar tidak terbungkus adonan perkedel;

2. Balur dengan kocokan telur, balur ke tepung roti. Goreng di dalam minyak panas dengan api sedang, angkat jika warnanya sudah kuning keemasan. Tiriskan, kemudian sajikanlah selagi hangat.