RESEP sarapan kali ini adalah kombinasi makanan sehat kentang dan brokoli. Memang, banyak anak-anak tidak suka makan sayur karena rasanya. Tapi, coba deh membuat masakan yang menggugah selera sehingga anak-anak suka.
Membuatnya pun tidak sulit, Anda hanya perlu adonan kentang dan daging sebagai isiannya, dan bisa digabung bersama cah kapri brokoli. Nah, berikut resepnya, sebagaimana dikutip dari Instagram @tissacake.
Perkedel Udang
Bahan:
200 gram kentang, kukus, lumatkan
75 ml susu cair
1 butir telur, kocok lepas
100 gram udang, cincang kasar
10 ekor udang utuh, kupas kulitnya, sisakan ekornya
Bumbu :
6 siung bawang merah, haluskan
4 siung bawang putih, haluskan
Bubuk lada putih, secukupnya
1 sdt kaldu bubuk jamur non msg
Garam, secukupnya
Daun seledri, rajang halus, secukupnya
Bahan pencelup:
1 butir telur, kocok lepas
Bahan pembalur:
Tepung panir (panko/tepung roti)
Cara Membuat:
1. Campur semua bahan, setelah kalis bagi adonan menjadi 10 bola. Lalu masing-masing bola perkedel diisi dengan 1 ekor udang utuh yang sudah dikupas kulitnya. Sisakan ekor udang agar tidak terbungkus adonan perkedel;
2. Balur dengan kocokan telur, balur ke tepung roti. Goreng di dalam minyak panas dengan api sedang, angkat jika warnanya sudah kuning keemasan. Tiriskan, kemudian sajikanlah selagi hangat.