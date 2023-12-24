Catat! 5 Tips Kue Jahe Tetap Renyah Tahan Lama saat Perayaan Natal

PERAYAAN Natal sudah di depan mata, siap disambut esok hari. Persiapan detail seperti ornamen, busana hingga sajian khas Natal pun sudah dipersiapkan.

Salah satunya yang tak boleh ketinggalan ialah kue jahe atau ginger cookies. Sajian biskuit renyah dengan sentuhan manis dan hangatnya jahe ini begitu cocok disantap saat momen Natal.

Namun, kue jahe juga identik dengan teksturnya yang renyah. Oleh karena itu pastikan kue jahe yang Anda buat tetap crispy saat disantap di hari Natal. Tak perlu khawatir, ada beberapa tips jitu untuk membuat kue jahe tetap lezat dan renyah saat disantap. Seperti apa tipsnya? Yuk simak lima tipsnya berikut ini, seperti dilansir Times of India, Minggu (24/12/2023)

1. Turunkan suhuL Setelah kue tersebut matang, pastikan untuk tidak langsung menaruhnya ke dalam wadah kedap udara. Pastikan terlebih dahulu suhu kue jahe tersebut diturunkan ke suhu ruangan sebelum disimpan. Hal ini bertujuan agar kue tetap kuat sehingga renyah saat disantap.

2. Gunakan wadah kaca: Wadah kedap udara memiliki banyak jenis, mulai dari yang plastik hingga kaca. Untuk membuat kue jahe Anda renyah sempurna, disarankan untuk menggunakan wadah berbahan kaca.

Wadah kaca adalah cara terbaik untuk menyimpan kue agar tetap renyah. Selain itu, pastikan wadah ini dilengkapi tutup ataupun pengait yang rapat agar tetap kedap udara.