HOME WOMEN FASHION

3 Potret Anggun Anya Geraldine Berbalut Dress Emas, Netizen: Bodynya Uhuy!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:00 WIB
3 Potret Anggun Anya Geraldine Berbalut Dress Emas, Netizen: Bodynya Uhuy!
Potret Anya Geraldine, (Foto: Instagram @anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine jadi salah satu selebriti yang turut menghadiri acara Gala Premier Film Layangan Putus baru-baru ini. Dalam acara itu, Anya terlihat tampil anggun dalam balutan dress berwarna emas.

"Lydia Danira is BACK, hati-hati ya moms..," tulis Anya dalam keterangan fotonya.

Lewat akun Instagram pribadinya, pemeran Lydia Danira tersebut membagikan beberapa foto tampilan visual dirinya malam itu. Penasaran seperti apa potret Anya Geraldine saat Gala Premier Film Layangan Putus? Berikut rangkumannya, dihimpun dari dari Instagram @anyageraldine, Minggu (24/12/2023)

1. Tampil stunning: Anya stunning dalam balutan dress rancangan Sapto Djojokartiko. Dress t emas dengan cuttingan simple model slim, yang terlihat mewah dengan material bertekstur. Memamerkan lekuk tubuhnya dengan sangat jelas.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
