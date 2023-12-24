Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Baju Natal Serba ala Sarwendah, Anggun dan Glamour

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |01:28 WIB
5 Inspirasi Baju Natal Serba ala Sarwendah, Anggun dan Glamour
Sarwendah. (Foto: Instagram)
A
A
A

HARI Raya Natal memang tinggal menghitung jam. Apakah baju natal Anda sudah disiapkan? Nah, bagi yang masih bingung untuk mengaplikasikan baju natal kali ini, coba deh inspirasi baju natal ala Sarwendah.

Sarwendah beberapa kali terlihat mengenakan pakaian berwarna merah, cocok sekali jika ingin dijadikan sebagai inspirasi gaya untuk perayaan Hari Natal. Sebagai informasi, warna merah sendiri identik dengan perayaan Natal. Istri Ruben Onsu ini memiliki gaya berpakaian yang beragam.

Mulai dari dress yang memberikan kesan anggun hingga sweater yang membuatnya tampil casual. Tentunya hal ini membuat anda memiliki banyak pilihan gaya berpakaian di hari Natal. Mengutip dari Instagram @sarwendah29, berikut ini 5 inspirasi gaya Natal serba merah untuk Anda.

Dress full merah

Sarwendah

Inspirasi outfit yang pertama dari Sarwendah ini sangat unik. Dirinya mengenakan dress dengan bagian atas perpaduan longtorso dengan kain brokat merah. Sementara bawahannya berupa rok tutu sepanjang betis dengan warna yang senada. Penampilan Sarwendah ini terlihat sangat menggemaskan karena dirinya mengenakan bando pita di kepalanya.

Perpaduan dress merah dan hitam

Sarwendah

Inspirasi outfit selanjutnya masih mengenakan dress. Namun kali ini menampilkan outfit yang lebih terlihat meriah dibanding dari sebelumnya. Sarwendah terlihat mengenakan dress merah berhias renda yang disusun berlayer. Pada bagian perutnya, ia menambahkan kamisol yang membuat tubuhnya semakin terlihat ramping.

Dress perah yang mewah

Sarwendah

Selanjutnya Sarwendah memberikan inspirasi outfit merah yang terlihat mewah. Ibu tiga anak ini terlihat mengenakan dress satin warna merah berlengan panjang. Dirinya menambahkan tank top tube top kerlap-kerlip di bagian dadanya. Perpaduan dress dan tanktop tersebut membuat penampilan Sarwendah terlihat glamour.

Halaman:
1 2
      
