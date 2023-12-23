Siti Atikoh Sebut Kaum Disabilitas Punya Potensi Besar yang Butuh Digali

ISTRI Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengungkapkan para penyandang disabilitas memiliki potensi besar yang perlu digali demi memunculkan kreativitasnya.

Atikoh mengaku telah melihat secara langsung para penyandang disabilitas yang memiliki potensi besar. Menurutnya, mereka yang berkebutuhan khusus tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus didorong agar menemukan jati dirinya.

“Saya pernah mendampingi teman-teman spesial olimpik ketika di Filipina. Kebetulan alam menjadi partner atletnya karena untuk special olympic itu dibutuhkan pendamping,” kata Atikoh di Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

“Di situ kita bisa merasakan bahwa memang setiap insan itu memiliki potensi yang penting. Kita bisa menggali, bisa membina, dan bisa bagaimana mereka itu mengakses potensi-potensi yang ada,” katanya.

Atikoh mengatakan perhatian dari pemerintah untuk kaum disabilitas masih belum cukup. Itu terlihat dari marka jalan khusus difabel yang terkadang tertutup pohon atau terputus akibat lubang.

“Ini tidak ada yang memperjuangkan. Salah satu wujud nyata kami adalah keberpihakan kepada teman-teman spesial. Jadi kita bukan hanya melihat dari sudut pandang kita, tapi kita juga bisa menempatkan diri di posisi teman-teman,” ujarnya.