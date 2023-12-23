Peduli Kaum Disabilitas, Siti Atikoh Belajar Bahasa Isyarat

PASANGAN calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memiliki program konkret untuk penyandang disabilitas. Hal ini untuk memberi kesetaran yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia.

Mendukung hal tersebut, Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo, mengaku sedang belajar bahasa isyarat. Hal ini dilakukan agar bisa berkomunikasi dengan mereka yang tunawicara dan tunarungu.

Atikoh mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari teman-teman berkebutuhan khusus. Terutama dari mereka yang tunawicara dan tunarungu yang kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan.

“Ketika teman-teman tuli mau mengakses layanan kesehatan, petugas-petugas kesehatannya juga belum support. Saya sendiri secara pribadi masih terus belajar untuk bisa berbahasa isyarat,” kata Atikoh di Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Pada saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas dalam acara 'Jalan Sehat Bersama Disabilitas dan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (PIJAR) Piknik Bersepeda Gowes Heritage', Atikoh memperlihatkan sedikit kemampuan bahasa isyaratnya.

Atikoh mengatakan alasannya belajar bahasa isyarat dan program konkret dari pasangan Ganjar-Mahfud merupakan keberpihakan terhadap kaum disabilitas. Dia berharap pemerintah ke depannya bisa menciptakan sesuatu agar bisa berkomunikasi dengan mudah.

“Itu adalah salah satu wujud nyata bagaimana kita memiliki keberpihakan kepada teman teman spesial. Kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, bisa berkomunikasi dengan dunia mereka. tidak hanya berdasarkan point of view kita, cara pandang kita,” ucapnya.