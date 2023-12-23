Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cesen Ngidam Makanan Warteg saat Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto: Murah Meriah, Lebih Irit

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:57 WIB
Cesen Ngidam Makanan Warteg saat Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto: Murah Meriah, Lebih Irit
Marshel dan Cesen. (Foto: Instagram @marshel_widianto)
A
A
A

MARSHEL Widianto dan Cesen tengah menantikan kehadiran anak keduanya. Berdasarkan perkiraan dokter, Cesen akan melahirkan anak keduanya pada Februari 2024.

Di masa kehamilan keduanya ini, Cesen kembali merasakan ngidam. Namun berbeda dari hamil anak pertama, ngidamnya kali ini, cesen lebih menginginkan makanan sederhana.

"Kalau anak yang kedua ini lebih kayak saya ya. Kalau anak yang kedua ngidamnya lebih beda sama yang pertama," kata Marshel Widianto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

Pasalnya saat hamil anak pertama Cesen banyak ngidam daging-dagingan. Berbeda dengan kehamilan kedua yang lebih suka makanan warteg.

Cesen dan Marshel

Telusuri berita women lainnya
