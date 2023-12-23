Rumah Mewah Home Alone Miliki Harga Rp35,3 Miliar, Kalahkan Hunian Raffi Ahmad?

MASIH ingat dengan film Home Alone? Jika iya, tentu Anda akan sangat familiar dengan rumah yang ditinggali oleh tokoh utama film tersebut, Kevin McCallister yang diperani oleh Macaulay Culkin.

Film yang edar di tahun 1990-an itu diceritakan jadi incaran dua orang pencuri karena terlihat sangat mewah. Rumah berukuran besar itu bahkan terletak di wilayah elite di Winnetka, Chicago, Amerika Serikat.

Nyatanya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Lopper, Sabtu (23/12/2023) rumah tersebut harganya memang sangat mahal di masanya. Rumah tersebut memiliki banderol USD620.000 atau waktu di tahun 1990-an harganya mencapai Rp1,5 miliar dengan catatan USD1 setara Rp2.500.

Kini harga rumah tersebut justru naik 30 kali lipat. Looper mencatat harganya kni mencapai USD2,3 juta atau sekitar Rp35,3 miliar.

"Untuk membeli rumah itu calon peminat harus menyetorkan uang muka sebesar USD446.977 (Rp6,8 miliar)," tulis Looper.

Harga yang supermahal itu setidaknya bisa ditebus dengan desain rumah yang sangat eksotis. Belum lagi interior rumah dan perlengkapan yang ada di dalamnya sudah sangat luar biasa sepadan dengan harganya.

Faktanya rumah tersebut juga punya sejarah yang kuat di dunia sinema. Hanya saja meski harganya sangat mahal, rumah Home Alone justru masih kalah dengan rumah baru milik Raffi Ahmad yang ada di wilayah, Andara, Jakarta Selatan.