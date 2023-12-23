Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Baim Wong Ungkap Kondisi Kiano, Keracunan Makanan hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:00 WIB
Baim Wong Ungkap Kondisi Kiano, Keracunan Makanan hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Kiano Tiger Wong keracunan makanan. (Foto: Instagram @baimwong)
A
A
A

BAIM Wong beberapa kali mengalami musibah sepanjang 2023. Mulai dari kantor barunya yang ambruk hingga anak pertamanya Kiano Tiger Wong mengalami muntah-muntah akibat salah makan.

Kiano diduga mengalami keracunan makanan sampai harus dilarikan ke rumah sakit.

"Ya dia itu salah makan saya juga gak tahu makan apa, susternya juga dianya juga, Kenzo juga tapi untungnya Kenzo gak terlalu sempet muntah juga," kata Baim Wong di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, Jumat 22 Desember 2023.

"Akhirnya trombositnya turun mungkin gara-gara keluar terus akhirnya dia harus nginep (di rumah sakit)" katanya.

Kiano Tiger Wong

