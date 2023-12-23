BKKBN dan KNPS Lakukan Kerja Sama, Percepat Penurunan Stunting di Indonesia

MASALAH stunting di Indonesia masih menjadi salah satu target yang harus ditekankan oleh pemerintah. Untuk itu, segala upaya dilakukan agar penurunan stunting dapat lebih cepat.

Salah satunya dengan kolaborasinya Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam pertemuannya yang berlangsung di Kantor BKKBN pada Kamis, 21 Desember 2023, membahas tentang strategi dan kolaborasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 Persen pada tahun 2024.

Ketua Umum KNPS, David mengatakan prioritas utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan maju untuk Indonesia.

Oleh karena itu, KNPS mengusulkan konsep pencegahan stunting melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Kami berkeyakinan bahwa target 14 Persen dari Presiden Joko Widodo akan tercapai berkat kerja keras bersama,” kata David, dikutip dalam keterangan resmi tertulis, Sabtu (23/12/2023).

Lebih lanjut, pertemuan antara KNPS dan BKKBN ini merupakan menjadi langkah penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan dapat terwujudnya target penurunan stunting sebesar 14 Persen di 2024.