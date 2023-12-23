5 Gerakan Yoga Ini Dapat Ringankan Masalah Asam Lambung

BERBAGAI cara dapat dilakukan untuk mengatasi asam lambung, salah satunya dengan yoga. Tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Sabtu (23/12/2023). Sensasi yang menenangkan serta pikiran yang damai sering kali menjadi kunci untuk meringankan beberapa penyakit paling mengganggu kenyamanan hidup.

Untuk itu, yoga dipercaya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Karena dengan beberapa gerakannya dapat mengurangi stres, menstimulasi pencernaan, serta meningkatkan aliran darah.

Berikut lima gerakan yoga yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah lambung.

1. Supta Baddha Konasana (sudut baring terikat)





Pose yoga ini dapat menurunkan asam lambung keluar dari kerongkongan, setelah menarik napas dalam-dalam gerakan ini juga dapat membantu untuk seseorang mencegah stres.

2. Ardha Matsyendrasana

Pose ardha matsyendrasana dipercaya dapat memperbaiki postur tubuh. Karena gerakan ini dapat memijat bagian perut dan memberikan oksigen pada darah. Sehingga dapat mengurangi asam lambung yang dirasakan.

3. Bhujangasana (pose cobra)

Dengan meregangkan tubuh bagian atas dapat memberikan pijatan pada bagian organ pencernaan sambil menjaga kepala dan leher tetap tegak. Posisi ini juga dapat dinilai membantu mengurangi asam lambung.