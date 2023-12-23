Intip Keseruan Pengunjung TMII, Asyik Gowes hingga Jajal Skuter Listrik

DESTINASI wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur jadi pilihan masyarakat untuk menikmati libur Natal dan tahun baru ini. Pada Sabtu (23/12/2023), masyarakat mulai memadati TMII yang dipenuhi kegiatan seru dan fasilitas menyenangkan.

Salah satu yang jadi sorotan ialah penyewaan sepeda hingga skuter listrik. Fasilitas tersebut jadi kegiatan seru untuk menghabiskan waktu di TMII ini.

Salah satunya yang ikut menikmati fasilitas tersebut ialah Risma (21). Pengunjung asal Jakarta itu turut menyewa sepeda untuk berkeliling kawasan TMII.

“Aku sudah keliling ke beberapa rumah adat di sini sih, kayak rumah adat Sumatera Barat, Sumatera Utara, seru sih,” ungkap Risma kepada MNC Portal Indonesia.

Risma mengaku begitu menikmati fasilitas sewa sepeda di TMII ini. Ia jadi bisa mengelilingi banyak anjungan dan spot menarik di Taman Mini yang baru saja direvitalisasi ini.

(Foto: MPI/Annastasya Rizqa)

Menurut dia, liburan di TMII ini menyenangkan karena kawasannya yang luas dengan wajah baru yang lebih indah dan aesthetic.

“Seru ya, karena tempatnya (TMII) tuh luas. Jadi walaupun banyak orang gak terlalu terasa sih padatnya,” papar Risma.

Sementara itu, Risma sendiri pun datang bersama teman-temannya untuk menikmati serunya liburan Nataru di TMII. Ia juga tertarik untuk kembali berwisata di destinasi ini.

“Kemungkinan iya, akan ke sini lagi,” jelasnya.