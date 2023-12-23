SEBAGIAN masyarakat Indonesia akan merayakan Natal pada 25 Desember 2023. Tak cuma dekorasi, Natal juga identik dengan sajian makanannya yang lezat dan menggugah selera.
Nah, menu caramel cheese bites ini pun cocok untuk jadi cemilan seru saat merayakan Natal. Perpaduan manisnya caramel dan gurihnya cream cheese pada dessert ini pun selaras dengan momen Natal yang penuh kebahagiaan.
Cara membuatnya pun cukup mudah dan tak perlu menggunakan oven lho! Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat caramel cheese bites yang lezat untuk Natal? Berikut informasinya dilansir akun Instagram, @michelalex, Sabtu (23/12/2023).
Resep Caramel Cheese Bites
Bahan-bahan:
250 gr keju oles
50 gr gula
30 gr caramel
120 gr whipping cream
5 gr gelatin bubuk
3-4 sdm air dingin
50 ml susu hangat
Bahan Caramel:
200 gr gula
50 gr air
200 ml whipping cream suhu ruangan/hangat
40 gr unsalted butter
1/3 sdt garam
Bahan Crust:
100 gr biskuit, haluskan
45 gr unsalted butter, lelehkan
Cara membuat:
1. Caramel:
Pastikan gula terendam air sepenuhnya.
Panaskan gula namun jangan diaduk sama sekali. Tunggu hingga keemasan.
Matikan api lalu masukkan whipping cream, aduk hingga rata.
Tuang butter & garam, aduk hingga larut.
Bila caramel terlalu cair atau kurang coklat, nyalakan lagi api dan masak dengan api kecil hingga warna/tekstur pas.