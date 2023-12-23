Resep Caramel Cheese Bites, Cocok Jadi Camilan di Hari Natal

SEBAGIAN masyarakat Indonesia akan merayakan Natal pada 25 Desember 2023. Tak cuma dekorasi, Natal juga identik dengan sajian makanannya yang lezat dan menggugah selera.

Nah, menu caramel cheese bites ini pun cocok untuk jadi cemilan seru saat merayakan Natal. Perpaduan manisnya caramel dan gurihnya cream cheese pada dessert ini pun selaras dengan momen Natal yang penuh kebahagiaan.

Cara membuatnya pun cukup mudah dan tak perlu menggunakan oven lho! Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat caramel cheese bites yang lezat untuk Natal? Berikut informasinya dilansir akun Instagram, @michelalex, Sabtu (23/12/2023).

Resep Caramel Cheese Bites

Bahan-bahan:

250 gr keju oles

50 gr gula

30 gr caramel

120 gr whipping cream

5 gr gelatin bubuk

3-4 sdm air dingin

50 ml susu hangat

Bahan Caramel:

200 gr gula

50 gr air

200 ml whipping cream suhu ruangan/hangat

40 gr unsalted butter

1/3 sdt garam

Bahan Crust:

100 gr biskuit, haluskan

45 gr unsalted butter, lelehkan

Cara membuat:

1. Caramel:

Pastikan gula terendam air sepenuhnya.

Panaskan gula namun jangan diaduk sama sekali. Tunggu hingga keemasan.

Matikan api lalu masukkan whipping cream, aduk hingga rata.

Tuang butter & garam, aduk hingga larut.

Bila caramel terlalu cair atau kurang coklat, nyalakan lagi api dan masak dengan api kecil hingga warna/tekstur pas.