5 Pemanis Buatan yang Aman untuk Penderita Diabetes

DIABETES merupakan penyakit kronis dimana terjadi peningkatan kadar gula darah (glukosa) melebihi batas normal. Selain karena keturunan, diabetes juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut jumlah penderita diabetes melitus di Indonesia tahun 2000 mencapai 8,4 juta orang, terbanyak keempat di dunia. Penyakit diabetes diperkirakan meningkat menjadi 21,3 juta orang pada 2030.

Beberapa masyarakat masih salah kaprah dalam menilai penyakit ini. Mereka menganggap penderita diabetes harus berhenti mengonsumsi makanan dan minuman manis agar kadar gula darahnya tetap stabil.

Nyatanya, penderita diabetes masih bisa lho makan dan minum manis tanpa gula darah naik. Yakni dengan menggunakan pemanis buatan yang aman untuk penderita diabetes.

Dilansir dari Webmd, berikut beberapa pemanis buatan yang rendah kalori dan aman untuk penderita diabetes, Sabtu (23/12/2023).

1. Sakarin

Sakarin salah satu jenis pemanis buatan yang bisa jadi pilihan kalau penderita diabetes ini makan makanan manis. Namun jenis pemanis buatan ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui yah.

2. Aspartam

Pemanis aspartam bisa Anda tambahkan dalam makanan dan minuman dingin atau hangat. Namun bila makanan atau minuman terlalu panas akan menghilangkan rasa manisnya. Orang yang memiliki kondisi fenilketonuria sebaiknya menghindari pemanis ini.

3. Acesulfame potassium atau ace-K

Pemanis ini bisa Anda dapat gunakan dalam makanan dingin dan panas, termasuk dalam memanggang dan memasak.