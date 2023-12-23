Nikmati Penawaran Spesial Natal dan Akhir Tahun bersama HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading Jakarta

JAKARTA - HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading, Jakarta, mengundang para tamu untuk merayakan musim perayaan yang menghangatkan hati melalui Brunch Natal yang lezat, makan malam akhir tahun, penawaran kamar spesial, dan keistimewaan eksklusif untuk liburan sepanjang Desember 2023.

Mengawali perayaan Natal dan Tahun Baru, Harris Hotel & Convention Kelapa Gading, Jakarta, menawarkan Christmas Brunch pada tanggal 25 Desember 2023 dan Perayaan Makan Malam Tahun Baru Manjakan diri dengan pengalaman makan malam yang menyenangkan dengan hidangan yang dihias bertema perayaan, aktivitas menyenangkan, dan hiburan.

Makan Siang Hari Natal sudah termasuk doorprize, aktivitas kids’ corner, dan hadiah kejutan dari Santa Claus. Rayakan bersama orang tersayang dan terdekat dan dapatkan diskon 50% untuk anak usia 6-10 tahun. Harga tersedia Rp 298.000 nett/orang atau Rp 358.000net/orang termasuk wine atau anggur bersoda per gelas.

Makan Malam Malam Tahun Baru pada tanggal 31 Desember 2023. Manjakan diri dengan ledakan rasa dengan hidangan yang dikurasi secara khusus. Makan Malam Tahun Baru sudah termasuk DJ Performance, Acoustic Live Music, dan Doorprize. Rayakan bersama orang tersayang dan dapatkan diskon 50% untuk anak usia 6-10 tahun. Harga tersedia Rp 358.000net /orang.