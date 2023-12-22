Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Gaya Seksi Marion Jola Pakai Dress, Bikin Netizen Mimisan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |02:30 WIB
4 Gaya Seksi Marion Jola Pakai Dress, Bikin Netizen Mimisan
Marion Jola. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARION Jola dikenal sebagai artis yang kerap mempromosikan self love. Sebab meski dia memiliki warna kulit yang gelap, namun dia anggap hal itu jadi kelebihannya.

Melalui postingannya di Instagram, perempuan asal Kupang ini justru memamerkan kulit coklatnya dengan outfit yang stylish. Tak jarang dia memamerkan keseksian dalam busana yang dipakai.

Seperti pada postingan terbarunya, perempuan yang akrab Lala ini mengunggah foto saat dirinya memakai dress. Dia pose beberapa gaya di bawah sinar matahari yang membuatnya makin stunning.

Penasaran seperti apa potret Marion Jola pada postingan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @lalamarionmj.

Pamer punggung mulus

Marion Jola

Potret Marion Jola saat foto di bawah sinar matahari memakai dress dengan model tali melintang di bagian belakang. Dia pose dengan posisi tubuh menghadap belakang dan dia menoleh ke arah kamera. Marion Jola seakan memamerkan punggung mulus dan kulit eksotisnya yang stunning.

“Mimisan,” kata @caroline***

“Eksotis banget,” tambah @thomii***

Pose manja

Marion Jola

Pada foto selanjutnya dia pose bersandar ke dinding sambil menunjukkan ekspresi wajah manja. Penampilan Marion Jola di foto ini begitu memukau dengan tampilan rambut bob berwarna merah yang digerai.

Halaman:
1 2
      
