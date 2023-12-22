Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Terbaru Yuni Shara Pakai Batik, Anggun Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:34 WIB
3 Potret Terbaru Yuni Shara Pakai Batik, Anggun Banget!
Yuni Shara. (Foto: Instagram)
A
A
A

YUNI Shara jadi salah satu artis Indonesia yang penampipannya kerap mencuri perhatian. Gimana tidak, di usianya yang sudah menginjak 51 tahun, ia tetap terlihat cantik bak ABG.

Tak hanya itu, Yuni Shara juga selalu tampil stylish dalam busana yang dipakai. Seperti pada postingan terbarunya Yuni Shara terlihat memakai busana kebaya modern berbalit batik dengan gaya modern.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya seperti dilansir dari Instagram @yunishara36.

Tampil stunning

Yuni Shara

Yuni memadukan penampilannya dengan high boots warna hitam yang membuatnya makin elegan. Sementara itu, tampilan rambut Yuni terlihat disanggul khas Jawa dan terdapat aksesori emas di kepalanya.

Dia mempercantik wajahnya dengan makeup flawless bernuansa pink. Wajahnya awet muda banget.

Pose jalan cantik

Yuni Shara

Yuni juga mengunggah video saat ia sedang pose jalan cantik. Kebaya batik yang ia pakai ini memiliki belahan tinggi di bagian bawahnya. Ia berjalan sambil memamerkan senyum manisnya.

Halaman:
1 2
      
