5 Item Skincare Bayi setelah Mandi, Salah Satunya Minyak Telon

MINYAK telon adalah item skincare bayi setelah mandi yang tak boleh terlupakan. Skincare bayi ini sangat diperlukan agar kulit si kecil tetap lembab dan lembut.

Hal yang paling utama diperhatikan dalam memilih skincare adalah jenis kulit si bayi. Beberapa di antaranya kulit kering, kulit sensitif (atopik) dan kulit normal.

Kulit normal terasa lembut, bersih dan lembap saat disentuh. Sementara kulit kering cenderung bertekstur kasar dan mengelupas. Terakhir, kulit sensitif umumnya bertekstur sangat kering, terasa gatal dan muncul bercak merah saat tidak sengaja tergaruk atau tertekan.

Lantas, apa saja item skincare yang diperlukan untuk merawat kulit bayi agar lembut dan halus?

Skincare Bayi setelah Mandi

1. Sabun dan Sampo Bayi

Perawatan kulit untuk bayi dimulai saat mandi. Pastikan Mama menggunakan air hangat, ya. Selain itu, menurut American Academy of Pediatrics (AAP), memandikan bayi baru lahir tidak perlu terlalu lama dan terlalu sering. Yang terpenting area popok harus selalu bersih dan kering.

Gunakan sabun dan sampo bayi dengan bahan alami serta mampu menjaga kelembaban juga elastisitas kulit Si Kecil.

2. Hair Lotion

Setelah mandi, oleskan hair lotion khusus bayi ke kulit kepala lalu pijat dengan lembut. Selian menutrisi, hair lotion membuat rambut jadi lebih lebat dan mengurangi kerak di kepala si kecil.

3. Minyak Telon

Oleskan minyak telon ke badan dan telapak kaki bayi. Hal ini penting untuk melindungi kulit sekaligus menjaga supaya suhu tubuhnya tetap hangat. Sambil memberi minyak telon, lakukan pijat I Love You supaya bayi merasa rileks. Caranya adalah dengan memijat membentuk inisial I, L dan U pada bagian perut bayi. Selain rileks, pijatan ini juga bisa mencegah perut bayi kembung dan kolik, lho.





