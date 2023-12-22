7 Cara Mencegah Sembelit saat Liburan Nataru, Salah Satunya Perbanyak Asupan Serat

MEMPERBANYAK konsumsi serat adalah salah satu cara mencegah sembelit saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Alhasil, liburan jadi lebih seru dan bebas sembelit.

Dalam dunia medis, sembelit adalah respon alami tubuh terhadap sebuah perubahan. Hal tersebut merupakan kondisi umum yang seringkali terjadi saat liburan.

Saat liburan misalnya, Anda akan mengalami berbagai perubahan seperti pola makan, pola BAB, pola tidur dan sebagainya. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi penyebab utama susah BAB saat melakukan perjalanan jauh.

Nah, untuk mengatasi perubahan kondisi yang menyebabkan sembelit, lakukan pencegahan berikut ini.

Cara Mencegah Sembelit saat Liburan

1. Perbanyak Asupan Serat

Serat merupakan asupan terbaik dalam mencegah sembelit. Pasalnya, serat bermanfaat untuk melancarkan pergerakan usus sehingga memudahkan buang air besar. Sumber serat yang bisa Anda pilih sebagai teman perjalanan di antaranya buah-buahan, sayuran, sereal gandum utuh dan roti.

Namun, hindari konsumsi buah dan sayuran mentah yang rentan dengan bakteri penyebab diare. Jadi, ketimbang membeli buah atau sayuran di tengah perjalanan yang belum terjamin kebersihannya, baiknya siapkan buah dan sayur dari rumah dan pastikan semuanya telah matang dengan sempurna.

2. Hindari Junk Food

Meski enak disantap, junk food sangat miskin serat sehingga bisa membuat Anda sulit BAB. Karena itu, hindari berbagai makanan cepat saji selama di perjalanan, seperti daging olahan, pizza, keripik, makanan yang dipanggang dan sebagainya.

Pilihlah yogurt karena mengandung probiotik yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan Anda. Selain itu, Anda juga bisa memilih oatmeal atau daging tanpa lemak untuk mencegah sembelit selama bepergian.

3. Perbanyak Minum Air Putih

Ketika tubuh kekurangan cairan, maka tubuh akan menyerap banyak air dari usus untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Akibatnya, tekstur feses menjadi lebih keras sehingga membuat Anda sulit BAB saat bepergian.

Karena itu, perbanyaklah minum air putih, jus buah atau cairan bening seperti sup untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi. Ini dapat membantu melunakkan feses yang menumpuk dalam saluran pembuangan Anda sehingga buang air besar menjadi lebih lancar tanpa sembelit.

4. Kurangi Camilan

Anda mungkin berpikir bahwa makan camilan bukanlah suatu masalah, asalkan perut Anda tetap terisi dan bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Sayangnya, sistem pencernaan Anda tidak memasukkan camilan sebagai daftar makanan harian. Dibanding makanan berat, camilan tidak dapat merangsang kontraksi usus untuk mendorong feses.

Ini sebabnya, Anda justru rentan terkena sembelit meski sudah makan camilan. Jadi sebisa mungkin, pilihlah makanan berat ketimbang sekadar camilan untuk mencegah sembelit.

5. Jangan Menahan Buang Air

Kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh orang yang bepergian adalah menahan-nahan hasrat buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Biasanya, ini disebabkan karena Anda malas meminggirkan kendaraan dan ingin segera sampai ke tujuan.

Sayangnya, kebiasaan mengabaikan hasrat buang air akan memicu sembelit semakin parah. Pasalnya, kotoran dalam usus akan mengeras dan membuat Anda semakin sulit BAB. Oleh karena itu, pergilah ke kamar mandi sesegera mungkin setiap kali hasrat buang air muncul untuk mencegah sembelit yang akan semakin mengganggu perjalanan Anda.