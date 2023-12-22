Potret Anya Geraldine si Pelakor Berpose Bareng Reza Rahadian, Bikin Netizen Baper

ANYA Geraldine bakal kembali menjalani peran pelakor dalam Layangan Putus The Movie. Film ini merupakan adaptasi dari webseries dengan judul yang sama, Layangan Putus.

Dalam film tersebut, Anya Geraldine berperan sebagai Lydia Permata Danira yang menjadi selingkuhan dari Aris yang diperankan oleh Reza Rahadian, dari Kinan yang sebelumnya diperankan oleh Putri Marino kini digantikan oleh Raihaanun. Layangan Putus The Movie pun menceritakan perjalanan Aris yang telah bercerai dari Kinan.

Anya pun berbagi momen premier film tersebut di akun Instagramnya. "Lydia Danira is BACK 🤫 hati2 ya moms..," tulis Anya dalam postingan Instagram tersebut.

Dalam postingan di Instagramnya, Anya pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama Reza Rahadian. Terlihat Anya tampil cantik dengan dress silver blink-blink, yang memperlihatkan kulit mulusnya, dia pun menggunakan kalung sebagai pemanis.

Sementara Reza Rahadian nampak melepas jasnya dalm lebih memilih menggunakan kemeja putih dengan celana panjang hitam. Potret keduanya tentu saja membuat baper banya netizen.