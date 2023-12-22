Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zaskia Sungkar Ulang Tahun di Momen Hari Ibu, Shireen Bagikan Potret Masa Kecil dan Kirim Doa

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |18:54 WIB
Zaskia Sungkar Ulang Tahun di Momen Hari Ibu, Shireen Bagikan Potret Masa Kecil dan Kirim Doa
Shireen Sungkar kirim ucapan doa untuk Zaskia Sungkar yang ulang tahun hari ini. (Foto: Instagram Shireen Sungkar)
A
A
A

HARI ini menjadi momen spesial bagi Zaskia Sungkar. Bertepatan dengan Hari Ibu pada 22 Desember 2023, kakak dari Shireen Sungkar ini merayakan ulang tahun ke-33.

Di hari istimewa ini, Shireen pun membagikan potret masa kecil bersama sang kakak di media sosial Instagam pribadinya. Mereka memang terlihat cantik sejak kecil.

Dalam keterangan foto yang diunggahnya tersebut, istri dari Teuku Wisnu ini memberikan doa kepada Zaskia Sungkar.

Shireen Sungkar

“Love u ka @zaskiasungkar15. Semoga Allah taala selalu mudahkan dan ridhai setiap langkah mu,” tulis Shireen, dikutip okezone.com pada Jumat (22/12/2023).

Unggahan Shireen tersebut, langsung dikomentari oleh netizen. Mereka mengirimkan doa dan memuji hubungan kakak adik yang selalu rukun.

“MashaAllah kalian berduaa panutan bgt,” tulis netizen.

Halaman:
1 2
      
