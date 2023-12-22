6 Potret Atlet Cantik Xu Huiqin, Senyum Manisnya Bikin Meleleh

ATLET cantik Xu Huiqin merupakan atlet lompat galah asal Tiongkok. Perempuan kelahiran 4 September 1993 ini pun telah berlomba di kejuaran internasional sejak berumur 16 tahun dan berhasil memperoleh medali emas.

Dia telah memenangkan beberapa medali di tingkat benua. Prestasi terbaiknya dalam lompat galah adalah 4,70 meter di luar ruangan dan 4,65 meter di dalam ruangan.

Tentu saja, selain prestasinya yang gemilang, penmampilannya pun turut mencuri perhatian. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Pose di Musim Dingin

Pada postingan Huiqin ini terlihat ia mengenakan jaket long padding putih dengan logo nike di bagian dada kirinya. Untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat ia menambahkan topi beanie berwarna hitam.

Gaya All Black

Pada postingan selanjutnya terlihat Huiqin mengenakan kemeja polos hitam set dengan celananya. Lalu ia menambahkan cardigan hitam dan slingbag yang berwarna sama.

Gaya Sporty

Selanjutnya terlihat Xu Huiqin mengenakan sport bra berwarna abu-abu gelap dengan celana pendek berwarna hitam. Lalu ia mengenakan sebuat band di pergelangan tangannya dan kacamata hitam.