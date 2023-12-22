Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Ibu, Deretan 5 Selebriti Ini Dikenal Dekat dengan Ibunya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |19:01 WIB
Hari Ibu, Deretan 5 Selebriti Ini Dikenal Dekat dengan Ibunya
Eva Celia dan Sophia Latjuba. (Foto: Instagram)
A
A
A

TEPAT pada 22 Desember ini memang diperingati sebagai Hari Ibu. Di momen ini banyak orang yang menunjukkan rasa kasih sayang untuk ibunya, tak terkecuali para selebriti Tanah Air.

Beberapa artis ini memiliki kedekatan dengan sang ibu. Bahkan kebersamaan mereka seperti bestie karena sering hangout dan bertukar cerita bersama. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan artis muda yang dekat dengan ibunya. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

El Rumi

Artis yang Dekat dengan Ibu

El Rumi merupakan anak kedua dari pasangan Maia Estianty dan Ahmad Dhani. El Rumi dikenal sebagai artis muda yang sangat dekat dengan ibunya. Sosok Maia yang masih berjiwa muda juga membuat El nyaman untuk bertukar cerita apapun, termasuk tentang pasangan.

Teuku Rassya

Artis yang Dekat dengan Ibu

Selanjutnya ada Teuku Rassya yang memiliki kedekatan dengan sang ibu, Tamara Bleszynski. Meski kini ia tidak tinggal bersama Tamara, namun Rassya kerap meluangkan waktu untuk bertemu dengan sang ibu.

Rassya sendiri kini menempuh pendidikan di Inggris. Saat berlibur di Indonesia, ia sering menghabiskan waktu bersama sang mama dan adiknya, Kenzou.

Shaloom Razade

Artis yang Dekat dengan Ibu

Selanjutnya ada Shaloom Razade yang sangat akrab dengan mamanya, Wulan Guritno. Melalui postingannya di Instagram, keduanya kerap menghabiskan waktu bersama. Tak jarang mereka kompak tampil dengan style yang senada. Kebersamaan Shaloom dan sang ibu kerap disebut seperti kakak beradik.

Halaman:
1 2
      
