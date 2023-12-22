5 Zodiak Wanita yang Menyukai Pria Berusia Lebih Muda, Si Gemini Nomor 1

TERLEPAS dari perbedaan usia, cinta memang tidak mengenal batasan. Kenyamanan dan saling suka dapat mengatasi segala hambatan, termasuk perbedaan usia. Bagi sebagian wanita, pasangan lebih tua mungkin akan membawa kedewasaan dan kebijaksanaan.

Nah, di sisi lain tak sedikit pula para wanita yang tak masalah berhubungan, bahkan cenderung lebih menyukai pria berusia lebih muda darinya. Menurut astrologi, dilihat dari karakter zodiak yang dimiliki, ada lima zodiak wanita diketahui cenderung lebih menyukai pria berusia lebih muda.

Hal itu karena kehadiran pasangan yang lebih muda memberikan kesan santai dan penuh keceriaan. Dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (23/12/2023) berikut lima zodiak wanita yang suka pria muda.

1. Gemini: Wanita Gemini paling populer di kalangan wanita yang menikmati romansa dengan pria lebih muda. Mereka cenderung tertarik pada pasangan yang lebih muda karena kebebasan dan tidak terikat oleh norma sosial.

2. Leo: Pemilik zodiak ini menyukai kebebasan dan suka mengendalikan segalanya, termasuk hubungan romantis. Makanya cenderung lebih suka menikmati kebebasan untuk memilih pasangan yang patuh dan polos, terutama yang berusia lebih muda. Wanita Leo merasa perlu membela diri dan merasa bangga saat berjalan di samping kekasih yang lebih muda.

