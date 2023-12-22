Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Wanita yang Menyukai Pria Berusia Lebih Muda, Si Gemini Nomor 1

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |23:00 WIB
5 Zodiak Wanita yang Menyukai Pria Berusia Lebih Muda, Si Gemini Nomor 1
Zodiak wanita menyukai pria berusia lebih muda, (Foto: Lifestylememory/Freepik)
A
A
A

TERLEPAS dari perbedaan usia, cinta memang tidak mengenal batasan. Kenyamanan dan saling suka dapat mengatasi segala hambatan, termasuk perbedaan usia. Bagi sebagian  wanita, pasangan lebih tua mungkin akan membawa kedewasaan dan kebijaksanaan.

Nah, di sisi lain tak sedikit pula para wanita yang tak masalah berhubungan, bahkan cenderung lebih menyukai pria berusia lebih muda darinya. Menurut astrologi, dilihat dari karakter zodiak yang dimiliki, ada lima zodiak wanita diketahui cenderung lebih menyukai pria berusia lebih muda.

Hal itu karena kehadiran pasangan yang lebih muda memberikan kesan santai dan penuh keceriaan. Dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (23/12/2023) berikut lima zodiak wanita yang suka pria muda.

1. Gemini: Wanita Gemini paling populer di kalangan wanita yang menikmati romansa dengan pria lebih muda. Mereka cenderung tertarik pada pasangan yang lebih muda karena kebebasan dan tidak terikat oleh norma sosial.

2. Leo: Pemilik zodiak ini menyukai kebebasan dan suka mengendalikan segalanya, termasuk hubungan romantis. Makanya cenderung lebih suka menikmati kebebasan untuk memilih pasangan yang patuh dan polos, terutama yang berusia lebih muda. Wanita Leo merasa perlu membela diri dan merasa bangga saat berjalan di samping kekasih yang lebih muda.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414/zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement