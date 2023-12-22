5 Zodiak Pria yang Lebih Tertarik Wanita Lebih Tua, Ada Taurus!

SEJATINYA cinta memang tak mengenal batasan usia, bahkan saat ini sesuai perkembangan jaman, kini perbedaan usia sudah dianggap umum dan biasa. Meskipun tak jarang cinta perbedaan usia menimbulkan kontroversi, nyatanya hal itu bukan penghalang bagi para pria yang cenderung mencintai wanita yang lebih tua dari mereka.

Ditelisik dari kacamata astrologi, ternyata beberapa zodiak pria yang cenderung lebih tertarik dengan wanita yang lebih tua karena kebijaksanaan, pengalaman, dan kedewasaan. Dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (23/12/2023) berikut lima zodiak pria yang lebih tertarik berhubungan dengan wanita lebih tua.

1. Taurus: Pria Taurus diketahui menyukai wanita yang percaya diri, keseksian, dan kemantapan. Maka dari itu, mereka cenderung tertarik pada wanita yang lebih tua yang dapat memberikan stabilitas dan kenyamanan dalam hubungan. Kedewasaan dan kebijaksanaan wanita yang lebih tua membuat pria Taurus merasa dihargai.

2. Cancer: Pemilik zodiak ini cenderung peka terhadap ikatan emosional yang kuat. Mereka tertarik dengan wanita yang lebih tua karena menciptakan rasa aman dan rasa saling memiliki. Bagi pria Cancer wanita yang lebih tua menjadikan hubungan inilebih nyata dan penuh kehangatan.