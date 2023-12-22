Jadi Mystery Guest, Alam Ganjar Meriahkan Teman Festival Cerita

MUHAMMAD Zinedine Alam Ganjar menghadiri kegiatan Teman Festival Cerita di Djakarta Theatre, DKI Jakarta, Kamis (21/12/2023), acara tersebut dihadiri oleh ribuan audiens yang diisi oleh mayoritas generasi muda. Turut serta hadir sejumlah TikTokers, Selebgram, artis yang berbagi cerita dan diskusi dalam acara tersebut.

Ganjar Pranowo sendiri diundang dalam acara tersebut sebagai keynote speaker, menyampaikan ide dan gagasan dirinya untuk pemuda Indonesia di masa depan. Setelah itu, Ganjar pun diroasting oleh sejumlah komika seperti Dani Aditya, Mac Dainy, dan Ate. Tampak para penonton pun pecah dan tampak menikmati roastingan tersebut.

Dalam momen tersebut, uniknya, Alam Ganjar datang sebagai mystery guest setelah ketiga komika lainnya usai me- roasting Ganjar Pranowo. Alam Ganjar tampil mengenakan topi, jaket merah dan celana hijau merepresentasikan idola anak muda masa kini. Pria yang kerap diisukan dekat dengan artis Eca Aura tersebut tampil percaya diri meroasting ayahnya.

(Foto: Dok Tim Ganjar)

"Seorang capres diroasting anaknya baru pernah. Tenang, Yah, aku datang ke sini untuk meramaikan," begitu roasting Alam ke ayahnya, Ganjar Pranowo.

Selain itu, Alam pun membawakan materi terkait Ganjar Pranowo yang tidak selaras saat menggunakan pakaian yang seragam saat Ganjar-Mahfud bertemu di pendaftaran KPU beberapa waktu silam.