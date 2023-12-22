Hari Ibu, Siti Atikoh Ganjar: Tanda Bangkitnya Pendidikan untuk Perempuan Indonesia

TIAP tahunnya di tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, jadi hari dan momen spesial untuk setiap ibu. Biasanya, sebagai selebrasi para anak akan mengungkapkan rasa sayangnya pada ibunda tercinta, lewat ucapan selamat atau pemberian hadiah.

Namun, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengartikan Hari Ibu di Indonesia lebih dari itu. Menurutnya, perayaan Hari Ibu ini juga sebagai tanda bangkitnya pendidikan untuk perempuan Indonesia. Hal ini lantaran, pendidikan termasuk dalam persoalan yang didiskusikan dalam kongres perempuan pada 22 Desember 1982.

“Hari ini, 95 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya 30 organisasi perempuan berkumpul di Yogyakarta untuk berkongres. 95 tahun yang lalu, perempuan bicara tentang hak-haknya dan berbicara tentang persoalan-persoalan perempuan,” ucap Siti Atikoh dalam video yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya @atikoh.s, dikutip Jumat (22/12/2023)

Dalam kongres besar tersebut, akhirnya diputuskan beberapa hal yang berkaitan tentang pendidikan untuk perempuan.

“Kongres perempuan memutuskan di antaranya mendirikan perserikatan perkumpulan perempuan Indonesia, menerbitkan surat kabar, memberikan beasiswa untuk gadis-gadis yang tidak mampu, dan memperkuat pendidikan kepanduan putri, mencegah perkawinan anak,” jelasnya panjang lebar.