Terlezat! Ini Menu Spesial Natal dan Tahun Baru yang Bisa Dicoba

ADA banyak menu spesial Natal dan Tahun Baru yang bisa kamu pilih. Namun, rekomendasi kami menunjukkan menu yang terenak.

Merayakan hari Natal tak lengkap rasanya tanpa makan bersama. Berikut menu Natal dan Tahun Baru khas Indonesia yang bisa kamu buat di rumah.

Menu Spesial Natal dan Tahun Baru

1. Klappertaart Khas Manado

Klappertaart merupakan hidangan manis yang berisi daging kelapa, kemudian dipadukan dengan buah kismis dan kayu manis sebagai penguat rasa. Selain itu, hidangan ini juga bisa dikombinasikan dengan aneka topping lainnya.

Kue manis yang satu ini tentu akan sangat disukai oleh semua orang, terutama anak-anak. Oleh karenanya, hidangan ini juga cocok disantap bersama keluarga atau teman.

2. Babi Panggang Karo

Babi panggang merupakan salah satu menu natal khas masyarakat Sumatera Utara terutama Kabupaten Karo. Sesuai dengan namanya, babi panggang dibuat dengan tambahan aneka bumbu seperti kecap manis, daun serai, dan bawang putih. Menikmati hidangan ini bersama orang-orang tersayang tentu memiliki kenikmatan tersendiri.

3. Nasi Tumpeng

Nasi tumpeng adalah salah satu menu makanan tradisional Indonesia yang sangat cocok untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Nasi tumpeng terdiri dari nasi kuning yang dibentuk seperti kerucut dan diletakkan di atas tampah yang dihiasi dengan daun pisang.

Nasi tumpeng disajikan bersama berbagai lauk-pauk, seperti ayam goreng, telur balado, perkedel, sambal goreng ati, urap, dan lain-lain. Nasi tumpeng melambangkan rasa syukur dan harapan untuk mendapatkan berkah dan kemakmuran di tahun yang baru.

4. Es Buah

Es buah adalah minuman segar yang sangat cocok untuk menemani menu makanan kamu dan keluarga saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Es buah terbuat dari berbagai macam buah-buahan, seperti semangka, melon, nangka, alpukat, mangga, dan lain-lain, yang dipotong-potong dan dicampur dengan sirup gula, susu kental manis, dan es batu.

Es buah memiliki rasa yang manis dan segar, serta kandungan vitamin dan serat yang baik untuk kesehatan. Es buah bisa menjadi minuman yang menyegarkan dan menyehatkan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru.

5. Kue Lapet Khas Tapanuli

Menu Natal dan Tahun Baru yang selanjutnya adalah kue lapet khas Tapanuli. Kue ini dibungkus dengan daun pisang dan terbuat dari gula aren, tepung beras, dan kelapa parut. Kue yang satu ini akan semakin nikmat ketika disantap selagi hangat. Sebab, dalam satu gigitan, kita bisa merasakan manisnya gula aren yang lumer di mulut.

(Martin Bagya Kertiyasa)