Suhu Capai -12 Celcius, Es Krim di Korea Dijual di Pinggir Jalan Tanpa Masuk Freezer

MUSIM dingin dengan salju cukup lebat sudah dimulai di Korea Selatan dan sekitarnya.Cuaca di negara Ginseng ini memang sedang dilanda gelombang dingin, pasalnya mencapai minus 12 derajat celcius selama beberapa hari terakhir.

Beredar di jagat maya, lewat linimasa Twitter bagaimana keadaan betapa dinginnya cuaca di Negeri Ginseng tersebut. Beredar foto dari netizen pemilik akun Twitter, @HenryKim957167 bahwa saking dinginnya di sana, para penjual es krim di sana tidak perlu memasukan es krim ke dalam freezer agar tetap beku.

Uniknya, es krim es krim ini semua semua menaruhnya di pinggir jalan, selayaknya berjualan makanan biasa pada umumnya.

(Foto: Twitter @HenryKim957167 )

“Betapa dinginnya hari-hari ini dalam satu gambar. Es krim dijual di jalan,” tulis @HenryKim957167 dalam bahasa Korea.