Potret Gemas Rayyanza, Nyanyi Pakai Mic Ucapkan Selamat Hari Ibu untuk Nagita

RAYYANZA Malik Ahmad atau akrab dipanggil Cipung jadi salah satu selebriti yang tak ketinggalan merayakan Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember tiap tahunnya.

Ada saja memang tingkah gemas Cipung, dalam merayakan Hari Ibu. Tingkah lucunya ini, diabadikan sang pengasuh, suster Rini lewat video yang diunggah ke akun Instagram miliknya @riniperdiyanti.

Lewat kolase dua video singkat, tampak Cipung asyik memegang mic wireless berwarna biru aqua, sambil mengikuti instruksi Sus Rini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu untuk sang ibunda tercinta, Nagita Slavina.

"Selamat hari mama Gigi," ucap Cipung sambil mengikuti ajaran suster Rini, dikutip Jumat (22/12/2023)

Dalam slide berikutnya, Cipung diajarkan sang suster untuk menyanyikan lagu Kasih Ibu. Dengan santai dan imutnya, Rayanzza menyanyikan lagu Kasih Ibu sebagai bentuk ekspresi cintanya kepada Nagita.

"Kasih ibu kepada saya," nyanyi Cipung sambil menatap kamera.