Mengulik Perbedaan Hari Ibu dengan Mother's Day yang Perlu Diketahui

MENGULIK perbedaan Hari Ibu dengan Mother's Day yang perlu diketahui. Kedua istilah ini memiliki perayaan yang ternyata berbeda. Adapun, peringatan Hari Ibu ditujukan untuk menghormati dan mengapresiasi peran ibu yang luar biasa.

Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember merupakan Hari Ibu Nasional. Artinya, hanya masyarakat Indonesia yang merayakan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Dengan demikian, Hari Ibu Nasional 2023 akan jatuh pada Jumat, 22 Desember 2023 mendatang.

Sedangkan, ada juga perayaan Hari Ibu yang dirayakan di skala global yaitu Mother’s Day. Jika Hari Ibu Nasional jatuh 22 Desember setiap tahunnya, Mother’s Day dirayakan setiap bulan Mei.

Sama seperti Hari Ibu Nasional di Indonesia, peringatan Mother’s Day juga dibuat untuk menghormati sosok ibu dan jasa-jasa yang telah dilakukannya.

BACA JUGA: Sejarah dan Asal usul Hari Ibu 22 Desember

Sebagai informasi, peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember sejatinya merupakan momentum untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.