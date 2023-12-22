5 Potret Gadis Cuaca Rosse Stan

ROSSE Stan adalah salah satu presenter TV tercantik di Rumania. Selain presenter dia memang bertugas untuk membawakan berita cuaca, atau yang kerap disebut sebagai gadis cuaca.

Rosse bekerja untuk stasiun TV Antena sejak 2019, sebuah perusahaan televisi yang berada di bawah baungan Antena TV Group. Dia pun dengan cepat menjadi pusat perhatian, lantaran penampilannya yang seksi dan wajahnya yang cantik. Nah, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya.

Tampil All White

Pada Postingan Rosse ini terlihat ia mengenakan long coat berwarna putih dengan dress V neck yang panjang di bagian dalamnya.

Pose Duduk Manis

Postingan berikutnya terlihat ia mengenakan dress bermotif berwarna hijau muda. Dengan lengan panjang dan berbentuk balon. Ditambah sepatu high boots berwarna coklat.

Tatapan Cantik

Selanjutnya terlihat Rosse mengenakan gaun yang memiliki bahu asymmetric yang berwarna warni dengan motif gari-garis.