Dear Moms, Berikut 11 Trik Bikin Si Kecil Cepat Terlelap di Pesawat agar Tidak Rewel

PERJALANAN panjang menggunakan pesawat terkadang membuat jenuh. Terlebih saat berlibur bersama si kecil.

Anak-anak biasanya menjadi rewel karena merasa tidak nyaman harus duduk lama terus menerus di pesawat.

Bukannya berlibur untuk melepas stres justru malah menambah pikiran mereka. Namun Anda sebagai orangtua tak perlu khawatir, ada trik yang bisa dipraktikkan agar anak bisa cepat terlelap tidur selama penerbangan.

Mengutip Escape, berikut caranya agar sang buah hati cepat terlelap selama penerbangan;

1. Mengambil penerbangan malam

Mengambil penerbangan malam dapat membantu anak-anak tertidur. Suasana yang sudah gelap bisa mendorong anak sudah waktunya istirahat.

2. Buat mereka lelah

Sebelum berangkat mengudara, pastikan anak-anak sudah menghabiskan energi. Anda bisa mengajak mereka ke tempat bermain seperti taman atau pantai. Namun jika tidak sempat, menjelajahi bandara adalah jawabannya.

3. Siapkan perlengkapan tidur

Agar tidur nyenyak di pesawat, persiapkan perlengkapan tidur sebelum berangkat. Anda bisa melakukannya bersama anak dengan membuat suasana seperti di rumah. Mempersiapkan sikat gigi, mainan kesayangan, penutup mata, kaus kaki, selimut, dan bantal.

4. Barang yang belum dicuci lebih baik

Bayi sangat peka terhadap bau. Bawalah baju tidur dan selimut yang sudah menempel dengan aroma tubuhnya. Anda bisa meminta keranjang bayi setelah memesan penerbangan yang bisa digunakan bobot maksimal 11 kg.

5. Makan cukup adalah kuncinya

Jika anak Anda memiliki kebiasaan rewel terhadap makanan. Maka, perlu membekali makanan atau camilan yang mengenyangkan selama perjalanan. Beberapa jam sebelum waktunya tidur pastikan perut mereka sudah terisi.

6. Tempat duduk yang strategis

Keamanan dan kenyaman anak selama perjalanan salah satunya tidak duduk di samping orang asing. Anda bisa memilih kursi tengah atau dekat jendela. Jika Anda membawa dua anak, duduklah di antara sehingga bisa menaikkan sandaran tangan dan kursi menjadi lega.