Chef Haryo Alami Serangan Jantung Sebelum Meninggal, Apa Saja Faktor Pemicunya?

KABAR duka datang dari Chef Haryo Pramoe. Juru masak yang kerap menghiasi layar kaca ini meninggal dunia pada hari Kamis 21 Desember 2023. Hal itu diketahui dari salah satu unggahan Instagram story, Ferry Maryadi.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun sampe ketemu lagi Haryo Pramoe @chefharyo,” tulis Ferry, dikutip dalam Instagram miliknya @kangferrymaryadi, Kamis 21 Desember 2023.

Sebelum diketahui meninggal dunia, Chef Haryo juga sempat mengalami serangan jantung hingga mengancam nyawanya. Bahkan pada beberapa waktu lalu, dia sempat divonis hanya memiliki peluang hidup 70 Persen.

Semenjak saat itu, Chef haryo pun memutuskan untuk hijrah karena menganggap hal itu merupakan suatu teguran dari Tuhan untuknya, agar dapat menjalani hidup lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berkaca dari kejadian yang dialami Chef Haryo lantas apa saja faktor pemicu serangan jantung?

Menurut Kemenkes, penyakit serangan jantung bisa terjadi kapan saja. Kondisi ini bisa disebabkan karena adanya gaya hidup yang tidak sehat dan kebiasaan buruk dilakukan sehari-hari. Biasanya faktor pemicunya adalah usia, adanya riwayat penyakit jantung pada keluarga, obesitas, pola hidup yang kurang baik, dan stres.