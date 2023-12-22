Kunci Hidup Sehat ala Stevan Pasaribu, Jangan Lupa Cintai Diri Sendiri

AKTIVITAS yang padat membuat Stevan Pasaribu harus menjaga kesehatan dengan baik. Apalagi penyanyi asal Padang ini memiliki penyakit asam lambung atau refluks gastroesofagus (GERD).

Dia pun dituntut untuk menerapkan pola hidup sehat yang sederhana, antara lain makan seimbang, istirahat, berolahraga, dan hindari stres. Meskipun sulit merealisasikan dengan konsisten, cobalah secara perlahan-lahan.

“Hampir tiap hari olahraga boxing, sekitar tiga atau empat kali dalam seminggu. Aku juga menjaga makanan banget, kalau siang apa saja dimakan, tapi malam gak terlalu makan yang berminyak,” ujar Stevan, saat ditemui di Gedung iNews Tower.

Pria kelahiran 1995 pun, mengaku mengidap GERD. Meski demikian, Stevan menuturkan tidak memiliki pantangan apapun terhadap makanan. Sesekali, dia mengonsumsi kafein tanpa pemanis tambahan.