HOME WOMEN HEALTH

5 Olahraga yang Mampu Memperpanjang Usia, Renang hingga Bulu Tangkis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:00 WIB
5 Olahraga yang Mampu Memperpanjang Usia, Renang hingga Bulu Tangkis
Bulu tangkis jadi olahraga untuk memperpanjang usia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OLAHRAGA merupakan kegiatan yang baik untuk kesehatan tubuh. Orang yang aktif berolahraga tentu memiliki kualitas tubuh yang lebih sehat dibanding mereka yang jarak bergerak.

Tak cuma berdampak pada bentuk tubuh yang ideal, olahraga juga memiliki manfaat baik salah satunya menghindari dari berbagai macam penyakit kronis. Sehingga, orang yang berolahraga akan memiliki harapan hidup serta kesehatan yang lebih baik.

Dengan kata lain, olahraga akan sangat berdampak pada kesehatan tubuh sehingga usia mereka jadi lebih panjang. Beberapa jenis olahraga memang bisa memperpanjang usia. Lantas olahraga apa sajakah itu? Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (22/12/2023), berikut ulasannya.

1. Tennis

Pertama ada tennis. Dilansir National Library of Medicine, tennis bisa memberi harapan hidup lebih lama hingga 9,7 tahun. Menurut sebuah studi epidemiologi baru terhadap pria dan wanita Denmark, menemukan bahwa orang dewasa yang sering berpartisipasi dalam tenis dan olahraga tim lainnya hidup lebih lama dibandingkan orang yang tidak banyak bergerak.

Bulutangkis

Menurut New York Times, mereka yang bermain tennis juga hidup lebih lama dibandingkan orang yang melakukan aktivitas sehat namun sering menyendiri seperti jogging, berenang, dan bersepeda.

2. Bulu Tangkis

Sama seperti tennis, olahraga ini juga disebut bisa memperpanjang usia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin bermain bulutangkis dapat berharap untuk hidup enam tahun lebih lama.

Hal ini dibandingkan dengan orang-orang yang cenderung tidak aktif bergerak. Meski tidak terjamin akan panjang umur, namun peluang kesehatan Anda meningkat jika Anda bermain bulutangkis secara teratur.

3. Sepak Bola

Selanjutnya ada olahraga sepak bola. Dilansir Bussines Insider, orang-orang yang bermain sepak bola tidak menunjukkan penurunan risiko kematian yang signifikan secara statistik. Selain itu, sepak bola meningkatkan kebugaran dan fungsi kardiovaskular.

Para peneliti mengatakan bahwa data mereka menunjukkan orang yang melakukan olahraga apa pun memiliki kemungkinan 28 persen lebih kecil untuk meninggal dibandingkan mereka yang tidak.

Halaman:
1 2
      
