Pita Suara Remaja Ini Lumpuh akibat Covid-19

KEGANASAN Covid-19 belum berakhir, bahkan kini kembali menyebar dengan luas di sejumlah negara yang ditandai dengan peningkatan kasus. Bahkan ditemukan kasus baru, yakni remaja berusia 15 tahun di Massachusetts, Amerika Serikat, alami kelumpuhan pada pita suaranya.

Remaja yang tidak disebutkan namanya itu, dilaporkan awalnya pergi ke unit gawat darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Massachusetts, dengan mengeluhkan gejala gangguan pernapasan setelah sembilan hari didiagnosis positif terinfeksi Covid-19.

Remaja tersebut diketahui memiliki riwayat asma dan kecemasan, ia lalu diberikan steroid dan bronkodilator jika diduga mengalami serangan asma, namun tetap tidak membantu. Dokter yang memeriksa mencatat remaja itu kesulitan saat menarik nafasnya, menandakan aliran ucara terhambat, meski kadar oksigen normal, dikutip dari Science Alert, Jumat (22/12/2023)

Pemeriksaan dengan endoskopi menunjukkan adanya kelumpuhan pita suara bilateral, yaitu imobilitas kedua pita suara yang ada pada laring atau kotak suara. Para dokter kemudian menyimpulkan kelumpuhan ini terjadi, kemungkinan akibat efek hilir dari virus Covid-19, karena setelah pemeriksaan ekstensif tidak ditemukan penyebab lain.

BACA JUGA:

Demi memulihkan kondisinya, remaja tersebut disebutkan sampai memerlukan pembedahan trakeostomi, yakni proses pembuatan lubang di tenggorokan di bawah kotak suaranya, untuk menunjang pernapasannya selama lebih dari setahun.

Para ahli mengatakan bahwa kasus kelumpuhan pita suara pada remaja setelah diagnosis Covid-19 merupakan yang pertama terjadi. Meski ada laporan mengenai kondisi tersebut pada orang dewasa.