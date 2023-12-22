Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pita Suara Remaja Ini Lumpuh akibat Covid-19

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |12:00 WIB
Pita Suara Remaja Ini Lumpuh akibat Covid-19
Pita suara lumpuh akibat Covid-19, (Foto: REUTERS/Flavio Lo Scalzo)
A
A
A

KEGANASAN Covid-19 belum berakhir, bahkan kini kembali menyebar dengan luas di sejumlah negara yang ditandai dengan peningkatan kasus. Bahkan ditemukan kasus baru, yakni remaja berusia 15 tahun di Massachusetts, Amerika Serikat, alami kelumpuhan pada pita suaranya.

Remaja yang tidak disebutkan namanya itu, dilaporkan awalnya pergi ke unit gawat darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Massachusetts, dengan mengeluhkan gejala gangguan pernapasan setelah sembilan hari didiagnosis positif terinfeksi Covid-19.

Remaja tersebut diketahui memiliki riwayat asma dan kecemasan, ia lalu diberikan steroid dan bronkodilator jika diduga mengalami serangan asma, namun tetap tidak membantu. Dokter yang memeriksa mencatat remaja itu kesulitan saat menarik nafasnya, menandakan aliran ucara terhambat, meski kadar oksigen normal, dikutip dari Science Alert, Jumat (22/12/2023)

Pemeriksaan dengan endoskopi menunjukkan adanya kelumpuhan pita suara bilateral, yaitu imobilitas kedua pita suara yang ada pada laring atau kotak suara. Para dokter kemudian menyimpulkan kelumpuhan ini terjadi, kemungkinan akibat efek hilir dari virus Covid-19, karena setelah pemeriksaan ekstensif tidak ditemukan penyebab lain.

 BACA JUGA:

Demi memulihkan kondisinya, remaja tersebut disebutkan sampai memerlukan pembedahan trakeostomi, yakni proses pembuatan lubang di tenggorokan di bawah kotak suaranya, untuk menunjang pernapasannya selama lebih dari setahun.

Para ahli mengatakan bahwa kasus kelumpuhan pita suara pada remaja setelah diagnosis Covid-19 merupakan yang pertama terjadi. Meski ada laporan mengenai kondisi tersebut pada orang dewasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement