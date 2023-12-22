MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Perempuan, Peserta: Semoga Terus Berlanjut

MNC Peduli telah mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk perempuan secara gratis digelar di iNews Tower Lantai 3 di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Kamis 21 Desember 2023.

Dalam program ini, sekitar 127 peserta pun begitu antusias mengikuti program pemeriksaan. Tak tanggung-tanggung beberapa peserta melakukan antrian di lokasi sebelum acara pemeriksaan dimulai.

Salah satunya peserta bernama Wilda (25) mengatakan, program pemeriksaan untuk perempuan ini merupakan sesuatu sangat bermanfaat baginya. Karena dirinya mampu mengetahui kondisi kesehatannya, apakah benar-benar sehat atau tidak.

"Menurut saya yang nggak pernah periksa penting banget dan sangat bermanfaat untuk mengetahui kesehatan kita. Apalagi banyak yang tidak terdeteksi dengan kanker serviks dan ini sangat membantu buat saya sih," kata Wilda usai menjalani pemeriksaan.

"Semoga kegiatan ini terus berlanjut sehingga banyak yang mengikut serta gitu," katanya.

Senada, peserta lainnya bernama Rika (37) juga mengapresiasi program MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan untuk perempuan merupakan salah satu positif.

Program pemeriksaan ini meliputi beberapa pemeriksaan, mulai dari screening TB hingga kejiwaan berkaitan dengan kewanitaan.

"Pemeriksaan hari ini so far oke, dan orang-orang medisnya juga baik-baik dan pemeriksaan TB dan HIV sangat bagus," katanya.

Dengan adanya program ini, Rika berharap program pemeriksaan kesehatan untuk perempuan terus berlanjut. Tak lupa, dia juga berterimakasih kepada MNC Peduli selalu mensupport karyawan-karyawannya.