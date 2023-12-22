6 Bukit Paling Horor di Indonesia, Ada Sarang Wewe Gombel dan Hantu Tentara Jepang

INDONESIA memiliki banyak bukit-bukit indah yang menjadi tempat wisata. Di antara bukit-bukit tersebut ada yang dikenal horor atau mengandung cerita misteri yang melegenda.

Kendati jadi tempat wisata yang dikenal horor, namun beberapa bukit itu masih kerap dikunjungi wisatawan lho. Tidak sedikit dari wisatawan itu yang penasaran dengan cerita dan mitos di tempat tersebut.

Berikut 6 bukit paling horor di Indonesia :

1. Bukit Asah, Bali

Bukit Asah di Bali memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari atas bukit para wisatawan bisa melihat panorama pepohonan hijau dan juga pantai yang sangat indah.

BACA JUGA:

Namun dibalik keindahannya, Bukit Asah termasuk dalam daftar wisata horor lho. Konon di bukit ini terdapat makhluk halus dengan tubuh besar, tinggi dan hitam.

Awal mula makhluk tersebut menampakkan diri saat bukit itu mengalami kebakaran hebat, kemudian terlihat makhluk tersebut melompat ke arah kobaran api.

Para petugas yang berusaha memadamkan api hanya bisa berdoa setelah melihat kejadian tersebut.





Bukit Asah Bali (Disbudpar Karangasem)

2. Bukit Gombel

Bukit Gombel menyajikan pemandangan indah. Pada malam hari, Bukit Gombel menjadi spot buat menikmati view city light Kota Semarang, Jawa Tengah yang bertabur cahaya. Tapi di balik keelokannya tersimpan kisah horor.

BACA JUGA:

Bukit Gombel dipercaya sebagai tempat pemakaman kuno Tionghoa. Dikenal angker dan rumah makhluk halus. Menurut cerita kawasan tersebut sarang wewe gombel, hantu versi wanita serupa genderuwo yang dipercaya suka menculik anak kecil.

Disebut-sebut ada pengendara yang pernah melihat wewe gombel berpakaian putih melambai tangan di pinggir jalan. Kecelakaan yang memakan korban di kawasan tersebut juga dikaitkan dengan jin penghuni Bukit Gombel.

Tanjakan Gombel (Instagram @r_a_sutrisna)

3. Bukit Pelangi Sentul, Bogor

Bukit Pelangi Sentul kerap dijadikan destinasi liburan menarik bagi warga Jakarta di sekitarnya. Memiliki jarak yang tidak jauh, berkunjung ke Bukit Pelangi bisa ditempuh dengan motor maupun mobil.

BACA JUGA:

Bukit Pelangi dikenal dengan spot menarik untuk berfoto, namun disamping itu Bukit Pelangi juga memiliki kisah menyeramkan lho.

Konon, banyak pengendara yang melewati jalanan itu mendengar suara perempuan tertawa dengan sangat keras. Sosok tersebut merupakan kuntilanak yang sering mengganggu pengguna jalan.

Gunung Maras (MPI)

4. Bukit Maras, Bangka

Bukit Maras yang berada di Bangka juga tak kalah memiliki panorama yang sangat indah. Namun saat mengunjungi bukit ini, ada banyak aturan yang harus diikuti oleh pengunjung.

Pengunjung tidak boleh membawa tiga jenis pisang yakni pisang raja, pisang emas, dan pisang rejang. Jika melanggar, pengunjung akan kerasukan makhluk halus.